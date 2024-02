Fernando Alonso innesca la prima polemica del Mondiale di Formula 1 | “Scelte incomprensibili”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il pilota dell'Aston Martin alla vigilia dei test del Bahrain si lamenta per il format e auspica un cambiamento.ha una proposta per rendere migliori le prove che precedono ildi1.

Sfogliare la margherita nonostante l’età avanzata. Non ha perso per niente la voglia di correre e competere l’esperto pilota spagnolo che si ... (metropolitanmagazine)

Aston Martin, Alonso fiducioso sullo sviluppo della AMR24: L' Aston Martin non si perderà a metà stagione come accaduto nel 2023. Ne è certo Fernando Alonso, secondo cui in fase di sviluppo la squadra non ripeterà gli errori dello scorso anno. Il campione spagnolo - tra i migliori in pista lo scorso anno, quarto a fine anno in classifica ...

Racing Force Group, oltre 40 team e 300 piloti direttamente supportati nel 2024: Il brand è stato scelto per equipaggiare i piloti titolari Fernando Alonso e Lance Stroll, i piloti collaudatori e i meccanici con tute, guanti, scarpe e underwear all'avanguardia per sicurezza, ...

Formula 1 - Alonso al veleno: 'Poco tempo per allenarci prima della stagione, tutto ciò è ingiusto': Formula 1 Alonso - In attesa di volare in Bahrain per la prima e unica sessione di test pre - season, Fernando Alonso ha criticato aspramente la scelta di concedere solo tre giornate di test a piloti e squadre, precisando come il tempo a disposizione sul tracciato del Sakhir non basti per completare ...