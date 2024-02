Farmaceutica | Farmindustria | “2023 anno record per produzione ed export”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) – “La salute vive una transizione focalizzata su innovazione scientifica, tecnologica, industriale e sanitaria, di cui il Governo ha compreso la portata stanziando maggiori risorse per la Salute. Un segnale importante per la competitività delle imprese farmaceutiche e per i cittadini. La collaborazione con le istituzioni è molto positiva. Per questo ringrazio i ministri della Salute Orazio Schillaci e delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso oggi presenti, per la loro visione e il riconoscimento del valore dell’industriaper la nazione”. Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di, intervenendo da remoto alla sesta edizione di ‘Inventing for Life – Health Summit’, dedicata al tema ‘Investing for Life: la salute conta!’, iniziativa organizzata a Roma da Msd Italia. “Il ...