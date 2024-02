De Vrij | «Volevamo vincere e si è visto! Concesso poco a squadra forte»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Inter si aggiudica la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, con l’1-0 firmato Arnautovic. Così Denel post-partita di Sky Sport Queste le parole di De: «Abbiamo preparato bene la partita.e si è visto per come abbiamo interpretato la partita. Abbiamo avuto occasioni, buona vittoria potevamo fare più gol. Non abbiamotanto ad unae che segna tanto. Siamo stati bravi, una buona vittoria. Arnautovic? C’è un bell’ambiente, gli vogliamo tutti bene. Ci da tanto, è molto. Siamo contenti per lui che ha trovato il gol vittoria. Ritorno? Si è vista la loro qualità, sono molto forti e con attaccanti fortissimi. Giocano bene a pallone, dobbiamo giocare da ...