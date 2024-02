(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Da martedì 20 febbraio arrivano i nuoviper i. Poste Italiane ha infatti iniziato a collocare una nuova serie deidedicati a minori, da 0 a 16 anni e mezzo, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano. Nessun costo per la sottoscrizione e il rimborso, salvo gli oneri fiscali. Il buono cresce insieme al bambino, perché gli interessi maturano fino al compimento del suo 18°anno di età con un rendimento fisso. Un regalo perfetto per accompagnare la crescita dei più piccoli, visto che possono essere acquistati da chiunque: genitori, parenti, amici, tutti, purché maggiorenni. E soprattutto, uno strumento di risparmio sicuro, visto che gode della tassazione agevolata del 12,50% e i ...

In attesa della nuova emissione dei Btp Valore , prevista per il 26 febbraio, proviamo a mettere a confronto questa forma di investimento con quella, ... (ilgiornale)

Buoni fruttiferi postali per minorenni al via: come funzionano e come comprarli: Da martedì 20 febbraio arrivano i nuovi buoni fruttiferi postali per i minorenni. Poste Italiane ha infatti iniziato a collocare una nuova serie dei buoni fruttiferi postali dedicati a minori, da 0 a ...

Poste Italiane colloca buoni postali dedicati ai minori, rendimenti fino al 6%: Il buono può essere intestato esclusivamente al minore, e matura interessi fino al compimento della maggiore età ...

Arrivano i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori. Ecco come funzionano: Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori. A partire dal 20 febbraio 2023 Poste Italiane collocherà questi strumenti dedicati ai ragazzi, ovvero coloro che hanno da zero a 16 anni e mezzo. Questi ...