Assange | manifestazione in suo sostegno anche a Roma | “Su di lui applicano un principio di vendetta | non di giustizia”

(Di martedì 20 febbraio 2024) È iniziata oggi, 20 febbraio, l’udienza finale del processo in cui l’Alta Corte dibritannica per decide sull’estradizione negli Usa di Julian. Per chiedere l’immediata liberazione del fondatore di WikiLeaks, in 56 città del mondo sono stati organizzati presidi e manifestazioni.diverse associazioni, tra cui FreeItalia organizzatrice dell’evento, si sono date appuntamento di fronte all’ambasciata britannica in via XX settembre dove hanno liberato 15 colombe bi. “Con questo gesto simbolico vogliamo omaggiaredalla capitale – spiega Paolo Capezzali di FreeItalia – e allo stesso tempo sentirci vicini alle altre 56 città che oggi stanno manifestando per la sua liberazione”. Juliane ...