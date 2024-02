Almanacco del 20-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024)del giorno Buona giornata Oggi è martedì 20 febbraio venerdì trovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa amata il numero presente il femminile del nome tardo latino amato Scusa significato letterale di amata il proverbio ci dice ogni grossa bufera Si annuncia la terra zona Latina Oggi Riccardo Ivana Trump e Rihanna e ritmo della musica di Rihanna andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi e un augurio a tutto tutto tutto per Franco di Grosseto Buona giornata speriamo di sentirci di buon compleanno a Raffaele Lucia Massimiliano salutiamo Valentina che in Sardegna Enzo Pablito Daniela Michele Viaggio nel tempo oggi 20 febbraio ma del 72 viene inaugurata a New York il Metropolitan Museum of Art è così detto oggi uno dei più grandi e importanti musei del mondo i Contiene più di 2 milioni di opere d’arte 20 febbraio 1909 viene ...