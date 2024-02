Grecia | sparatoria nella compagnia di navigazione | chi sono le 4 vittime

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Atene, 12 feb. (Adnkronos) –la sorella dell’armatore Spyros Karnesi, Maria Karnesi, l’amministratore delegato delladi, Antonis Vlasakis, sposato con un’altra sorella dell’armatore, e l’ex capitano e impiegato dell’ufficio contabilità dellaIlias Koukoularis le tredellaavvenuta questa mattinasede delladi‘European Navigation’, di proprietà della famiglia Karnesi, ad Atene. La quarta vittima è l’uomo che ha aperto il fuoco con un fucile negli uffici di via Artemisiou, prima di spararsi. Lo scrive il giornale greco Proto Thema, secondo cui il 70enne aggressore egiziano è stato trovato morto nel seminterrato dell’edificio. Era chiamato “Aris” ma il suo vero nome era El Burai. Era un ex dipendente dell’azienda che era stato licenziato. Sarebbe stato per anni custode della casa della famiglia Karnesi a Petaliou. L’autore del reato è entrato nei locali dell’azienda dal parcheggio, poiché, nonostante fosse stato licenziato, aveva ancora il diritto di accesso. Entrando, ha detto che sarebbe andato a fare le pulizie. È salito prima al mezzanino dove ha sparato a due persone e poi si è fermato al secondo piano dove ha aperto il fuoco contro la terza vittima. L'articolo CalcioWeb.