Sabatini | «Centrocampo Inter tra i primi 3 al mondo No paragoni»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’fa paura in questo momento. Primo posto e nessuno scontro diretto perso nel girone d’andata di campionato. Sandroanalizza il momento su Pressing. CAPOLISTI – Sandrodice la sua: «L’a campo aperto forse è inferiore solo al Real Madrid. Il gol contro la Juventus è stato il paradigma delle loro capacità. In una vittoria ampiamente meritata, legittima, ampia, giusta, ci sono due episodi che vanno considerati. Chiaro che il Var nonviene se l’arbitro è ad un metro dal contatto Osimhen-Acerbi. L’arbitro ha fatto cenno che era tutto regolare. Non è tanto rigorino questo. Acerbi fa una prova incredibile, monumentale. Al suo fianco c’erano due terzini, hanno fatto una prova di spessore proprio. Ildell’domina, non ha ...