Circolazione ferroviaria in tilt stamattina, 3 ottobre 2023, per un incendio che si è sviluppato intorno alle 9:20 vicino ai binari tra le Cascine e ...

“Domani in consiglio andrà in scena l’ennesimo atto che certifica la totale inconsistenza politica di questa destra al governo della Regione Lazio. ...

In scadenza nel 2025 con la Lazio , Mattia Zaccagni non ha ancora trovato l' accordo per il rinnovo . Piace a Napoli e Juventus.

Ora parla da spettatore e tifoso, dice la sua sulla squadra di Sarri e ricorda momenti del passato sicuramente divertenti: "Laè partita come non si aspettava, ha avuto un calendario molto duro.Questiaggiornamenti che arrivano da Bergamo , dopo l'allenamento del martedì pomeriggio al ... Adesso il centravanti si è allenato in gruppo, è recuperabile per la sfida di domenica con la, ...

Lazio, gli aneddoti di Lulic: “Inzaghi ha un difetto. Cissè con sei macchine…” Corriere dello Sport

Inaugurazione del Centro per l'Impiego a Zagarolo Regione Lazio

Continua la discesa lenta del mattone capitolino, in calo dello 0,2% nel trimestre estivo, per attestarsi a una media di 2.998 euro al metro quadro. È quanto rileva l’Ufficio Studi di idealista, porta ...Tutti i plessi del municipio sono stati coinvolti. Visconti (Banco alimentare): “È fondamentale indirizzare le giovani generazioni ad un consumo consapevole” ...