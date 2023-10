... 'Dai Rita, non ti facciamo niente, mala borsa'. Lei diede la borsa indietro e piangeva come ... 'Grazie ai signori viaggiatori, che mi hanno dato un supporto per un caffè caldo ed una'.... 'Dai Rita, non ti facciamo niente, mala borsa'. Lei diede la borsa indietro e piangeva come ... 'Grazie ai signori viaggiatori, che mi hanno dato un supporto per un caffè caldo ed una'.

"Dacci la sigaretta". E i giovani lo aggrediscono e devastano il locale ilGiornale.it