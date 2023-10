CdS – Lazio-Luis Alberto | firma ufficiale | le tappe del rinnovo

Leggi su justcalcio

2023-10-03 15:01:11 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Sì, forse ci vorrebbe la bacchetta magica di Harry Potter per tirare fuori ladalla crisi oppure ci penserà, versione Mago, a spezzare l'incantesimo, e in fondo sarebbe la stessa cosa. Indovinato lo spot social della società biancoceleste per annunciare il prolungamento del contratto del centrocampista spagnolo sino al 2027 con opzione per una stagione ulteriore, se Lotito avrà intenzione di trattenerlo a Formello, quando avrà già compiuto 35 anni. La voce del doppiatore di Silente, il preside della scuola in cui è ambientata la saga di Harry Potter, calata nel momento decisamente poco favorevole della. Perché uno spiraglio di luce si può intravedere anche attraverso una buona ...