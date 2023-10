L'azioneè in pieno recupero quando Pezzi scodella al centro un pallone perfetto che Gjordumi deve solo piazzare superando Barbanti. 3 - 1 Sui titoli diPezzi cerca il sigillo personale,......45 CAMPOPIANO! 16 - 8! Tiro deviato da Somma e sfera in fondo al sacco, titoli disul match 2:... 1:35 Nel tabellino anche PATCHALIEV! Ripartenzae il numero tre biancorosso riporta la Rari ...

Coda perfetta, come realizzarla grazie alla regola della mandibola Vanity Fair Italia

La perfezione esiste. E la ponytail di Nicole Kidman ne è l’esempio AMICA - La rivista moda donna

Tre elementi concomitanti - alcuni inaspettati, altri forse calcolati male dall’alto - stanno generando una tempesta perfetta in Friuli Venezia Giulia. La combinazione è quella tra ...Dall’85’ Bertolacci s.v. Coda 7 - Con un bomber del genere nulla è precluso ... La coppia d’attacco sarebbe perfetta pure in una squadra che lotta per la salvezza in A, figuriamoci in B. Inizia la ...