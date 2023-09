Rai | Carotenuto M5s | ' licenziamento sottotitolatrici non udenti fatto gravissimo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La Rai lascia a casa sette lavoratrici addette al servizio di sottotitolazione dei programmi tv per non. Sette lavoratrici che, per giunta, lavoravano in appalto. Unche reputiamo estremamente grave, non solo perché stiamo parlando di un servizio essenziale per milioni di cittadini che guardano il servizio pubblico ma anche perché vengono colpite lavoratrici che, proprio a causa della loro condizione, hanno meno diritti e tutele di altre". Lo afferma in una nota Dariodel M5S, componente della commissione di Vigilanza Rai. "Recentemente in commissione di Vigilanza, per 'stendere' il parere sul contratto di servizio, abbiamo audito proprio le associazioni dei diversamente abili che ci hanno manifestato l'importanza di tale servizio. Non è accettabile dal servizio pubblico una tale ...