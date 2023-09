Doppio appuntamento oggi su Telerama | prima Lecce Channel e poi Piazza Giallorossa con Falcone

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In collegamento skype da Milano il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa. Sarà possibile seguire le trasmissioni anche in streaming e sulle pagine ufficiali di

In onda alle 16.30 su Canale 5 Sabato 23 e domenica 24 settembre , alle ore 16.30, su Canale 5, appuntamento con “ Verissimo ”, condotto da Silvia ...

Tempo di lettura: 2 minutiAvete bisogno di una serata di buona musica e tante risate? Allora c’è un appuntamento da non perdere tra gli eventi di ...

Il programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe subire qualche modifica nel corso delle puntate Potrebbero esserci grandi cambiamenti in vista ...

Le probabili formazioni Sport [ 27/09/2023 ] Scatta la scorta per la giudice Mariano: minacce dopo lo scacco al clan Scu Cronaca [ 27/09/2023 ]oggi su Telerama: prima Lecce ...Le probabili formazioni Sport [ 27/09/2023 ] Scatta la scorta per la giudice Mariano: minacce dopo lo scacco al clan Scu Cronaca [ 27/09/2023 ]oggi su Telerama: prima Lecce ...

Villa Medicea, doppio appuntamento in musica LA NAZIONE

Pisanità, territorio e arte: doppio appuntamento con Pisa University ... LA NAZIONE

L’appuntamento era sempre nel primo pomeriggio. Per molti anni ha fatto il suo ingresso nel laboratorio romano del quartier generale di Brioni, all’epoca in piazza Barberini, con le ...GUBBIO Quando i tedeschi offrono un'opportunità, la prende al volo Roberto Tomassoli che, dopo l'esperienza del capolavoro Aladin della Disney, è pronto a tornare per un ...