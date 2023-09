Che fine ha fatto Plastic Bertrand e il bluff scoperto dopo anni | “Non cantavo io”

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è il nome d’arte di Roger Jouret, musicista originario del Belgio. Proprio qui incomincia la sua carriera come batterista del trio punk Hubble Bubble, che registra un album senza successo. Quando conosce il produttore/autore Lou Deprijck i due incominciano una collaborazione. Il primo risultato è “Ça plane pour moi” in cui Jouret canta un testo nonsense in francese; la canzone diventa un grosso successo in Europa e un culto in America.L’artista prosegue a realizzare dischi in Europa, inclusa la hit “Sha-la-la-la- lee”, cover di un brano degli Small Faces.Durante gliNovanta continua a dedicarsi alla musica, incidendo l’album SUITE DIAGONAL (1994) con Jacques Lanzmann. Quattropiù tardi ritorna sulle scene rimasterizzando i suoi vecchi successi…...

The Rubettes sono un gruppo orientato al genere pop che ha avuto una certa visibilità in Gran Bretagna ed in molti altri Paesi dell’Europa ...

Chiesa, fede Juve Chiesa,ha iniziato la stagione con quattro gol e un assist in sei presenze, ... "100 con questa maglia! Grazie per il vostro costante supporto, come sempre, Fino AllaForza !...L'evento,ha immediatamente scatenato una tempesta di critiche, è stato definito come un caso ... Nel suo stringato intervento, Borrelli ha sollecitato l'intervento del Vescovo per porrea una ...

Claudio Gentile compie 70 anni, che fine ha fatto Corriere della Sera

Fine del mercato tutelato, che fine ha fatto la proroga Money.it

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, è un progetto finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e ...Igiene, tracciabilità, sicurezza. Ed uno strumento in più per arginare la proliferazione, avviando un percorso in grado di creare economia e occupazione. Questi gli scenari che si schiudono dopo la pu ...