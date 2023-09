Rinascita dei Cyberattacchi con USB | l’Africa nel mirino

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Ladeicon USB impatta la sicurezza informatica. Hacker diffondono un malware che si può propagare in tutto il mondo Nel sempre mutevole mondo della sicurezza informatica, sembra che un vecchio metodo per gli attacchi cibernetici stia facendo un ritorno sorprendente: i malware USB. Questo supporto tecnologico, oramai in disuso grazie ai trasferimenti di dati via Internet e cloud, è rinato dai cybercriminali cinesi che lo stanno utilizzando per scopi di cyberspionaggio, prendendo di mira principalmente i paesi in via di sviluppo come quelli africani. Secondo quanto riportato, il gruppo di hacker cinesi noto come Unc53 ha messo in atto questo metodo per distribuire il malware Sogu, utilizzato nelle loro campagne di spionaggio cibernetico. L'approccio è risultato efficace: infatti ha colpito almeno 29 aziende in tutto il