«A Bergamo vorrei lasciare una traccia» Luca Font | tutto è iniziato con i tatuaggi

(Di martedì 26 settembre 2023) L’INTERVISTA. La sua fama è internazionale, è spesso in giro per il mondo con la sua arte, e in occasione diBrescia Capitale della Cultura il bergamascoha trasformato il deposito della metropolitana di Brescia in un’opera d’arte cambiando la percezione che i cittadini hanno degli spazi condivisi.

Le parole del capitano dell’Atalanta Rafael Toloi in vista della stagione 2023-2024 nerazzurra e sul Ritiro in quel di Clusone Ai microfoni di ...

L’INTERVISTA. La sua fama è internazionale, è spesso in giro per il mondo con la sua arte, e in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura ...

Per questoconoscere la sua opinione in merito alla decisione del tribunale di Busto Arsizio ... per poi liberarsene gettando quello che restava di Carol in una discarica sita trae ...Un appuntamento "speciale", nell'anno di Brescia eCapitale della Cultura, occasione per le ... Insieme Il vescovo: "esprimervi la mia personale soddisfazione e la mia gioia nel vedervi ...

«A Bergamo vorrei lasciare una traccia». Luca Font: tutto è iniziato ... L'Eco di Bergamo