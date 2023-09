Cade dalla scala mentre lavora | morto 56enne sannita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti a Pietradefusi per il decesso di undi San Giorgio del Sannio (BN). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto da unaeffettuava dei lavori. Sul posto anche personale sanitario del 118. Accertamenti in corso. Appena qualche giorno fa l’Irpinia aveva registrato una vittima di un incidente sul lavoro. Un 61enne originario di Mirabella Eclano, residente un provincia di Benevento, è stato schiacciato da un palosi trovava con due colleghi in un campeggio a Montecreto, in provincia di Modena. E’ stato colpito da un palo della linea telefonica che doveva essere sostituito. La vittima e i suoi colleghi avevano tagliato i rami degli alberi ...