Sei un mostro” | Melissa Satta | sotterrata dagli haters | Scontro senza precedenti

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 settembre 2023)attaccatapietà. L’ex Velina presa di mira e chiamata addirittura, per quale motivo? Scopriamolo. Glisui social sono una vera piaga dei nostri tempi, che dovremmo definire moderni, ma a volte facciamo davvero fatica. Nati praticamente assieme ai social, sono persone che nascoste dietro una tastiera offendono, denigrano, attaccano chiunque con la scusa “se mostri la tua vita ti devi sorbire anche le critiche”, come se non fosse possibile evitare semplicemente di commentare. Perché quello che gente del genere non capisce è che se una cosa non ti piace, puoi anche passare oltre, non è necessario dire la tua ad ogni costo. Ed è quello che è successo a, e a ...