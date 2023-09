Privacy Week | l' avvocato | «Condivisione non è sovraesposizione La privacy si tutela con la moderazione»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dal 25 al 29 settembre a Milano si affrontano i temi dellache ogni giorno toccano ognuno di noi. 50 relatori in oltre 30 incontri discuteranno di soluzioni tecnologiche e politiche per proteggere lae delle implicazioni psicologiche ed etiche della generale condizione di essere esposti durante la navigazione

...l'intelligenza artificiale svolge nei pagamenti e in che modo possa incidere sulla, intervenendo all'evento ' Money Pay Day 2023 ' organizzato da Money.it nel contesto della Rome Future...ha fornito queste informazioni con l'obiettivo di diffondere sempre più la conoscenza e la consapevolezza su It Alert, miglior arma per prevenire problemi. Questo è scopo principe della ...

Max Schrems è il super ospite della Privacy Week WIRED Italia

Privacy, su internet siamo più esposti di quanto pensiamo WIRED Italia

A partire dai nuovi test di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico della Protezione Civile, si riapre il dibattito sull’esposizione - e quindi la privacy e la protezione - online dei nostri dati sen ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...