LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | scatta la FP1 | la Red Bull vuole tornare a dominare | la Ferrari cerca conferme

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.33 Verstappen presenta vernice nel retrotreno, mentre Tsunoda è in pista con notevoli griglie dietro le gomme posteriori 04.32 Entrano in azione anche le Haas, Bottas, Ocon e Tsunoda. Verstappen in pista con le hard, Albon, Russell, Stroll e lecon gomme prototipo 04.31 Max Verstappen è il primo a entrare in pista, seguito da Albon, Stroll, Russell, Perez e Lawson 04.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!LA FP1 DEL GP DEL!!!!!! 04.29 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Suzuka! Cielo coperto ma, per il momento, rischio pioggia scongiurato. 04.27 CLASSIFICA COSTRUTTORI1 REDRACING HONDA RBPT 597 2 MERCEDES 2893265 4 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 217 5 MCLAREN MERCEDES ...