Il manager della Milano-Serravalle dopo il video in Porsche a 150 km l’ora | «Mio nipote mi ha chiesto di fargli sentire l’auto | mi scuso»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il presidenteBeniamino Lo Presti ha pubblicato unsui social network in cui sfreccia con la suaa 150 km/h. I filmati risalgono al 2 settembre scorso e hanno la didascalia “Un leggero momento di entusiasmo in auto”. Lo Presti viaggiava sulla statale 36 «del Lago di Como e dello Spluga», dove il limite varia dai 90 ai 110 chilometri. Ed è anche un pilota di rally. Ha rimosso isui sociale e oggi si giustifica con il CorriereSera: «Li ho tolti per evitare che fossero un esempio negativo». E precisa: «Ho superato il limite di velocità solo per qualche secondo. Lo dico non per giustificarmi ma per raccontare il contesto di ciò che si vede nel. Per il resto, è evidente che si ...