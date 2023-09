Tim | cessione rete possibile senza assemblea | lo scenario

(Di giovedì 21 settembre 2023) In arrivo pareri legali di alto profilo sull'iter dell'operazione Se i mercati guardano al futuro incontro tra Vivendi e il Mef sul dossier delladi Tim come a una mossa che potrebbe ‘facilitare’ ladell’asset alla cordata guidata da Kkr, superando le perplessità dell’azionista francese sul prezzo ritenuto non adeguato, a breve un’altra indicazione forte sull’iter dell’operazione dovrebbe giungere sul tavolo del cda. Si tratta di alcuni pareri legali di alto profilo che, secondo quanto apprende l’Adnkronos, indicherebbero che per il via libera alladellanon ci sarebbe bisogno di alcuna(né ordinaria né straordinaria). La stessa Vivendi aveva ipotizzato la necessità di unastraordinaria chiamando in causa la motivazione di un cambio ...

