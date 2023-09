La voce che hai dentro | trama 22 settembre 2023 | Michele in difficoltà

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 21 settembre 2023) Mediaset ha deciso di effettuare un cambio palinsesto e per tale motivo la seconda puntata della fiction Lache haiandrà in onda venerdì 22su Canale 5 (al suo posto il giovedì d'ora in poi verrà trasmesso Grande Fratello). In questo nuovo appuntamento, il protagonistaFerrara sarà inper via delle intemperanze di Regina, ma continuerà a lavorare con lei. Nel frattempo, il matrimonio di Raffaele entrerà in crisi, mentre Antonio otterrà un provino per Vincenzo alla «Russo Records». Lache hai, seconda puntata:inper via di Reginaha individuato in Regina il talento giusto per provare a vincere il contest e ...