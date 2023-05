Roma-Siviglia | 7 minuti di recupero nel primo tempo e i social insorgono | “Ma sono i Mondiali?”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lascia basiti i più ildi 7accordato dall’arbitro Taylor in. Cistate alcune interruzioni, ma nulla lasciava presagire a un extra time così copioso, così iperché nessuno si aspettava una decisione del genere da parte del fischietto inglese: “Ma siamo ai?”; ricorda qualcuno, riferendosi aidiextra-large visti in Qatar. Di seguito alcune reazioni. 7di?Al?Al secondo due ore? — Theo ha rinnovato? (@RinnovoGigio) May 31, 2023 7dima che so di nuovo i— Naomi ...