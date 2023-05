Inter | Onana | “Orgoglioso di essere qui Spero di vincere tutto con questa squadra”

(Di sabato 27 maggio 2023) Andréha commentato la vittoria dell‘per 3-2 sull’Atalanta: “Voglio ringraziare mister Inzaghi che mi ha dato la possibilità di giocare perqui per me è un vero orgoglio,dicon, senza paura come dico sempre”. SportFace.

5.5La parata di ginocchio su Hojlund che è la definizione plastica della parola "sicurezza". Sbaglia il rinvio da cui nasce il gol di Pasalic. Poi, l'autogol. 6 D'Ambrosio Un errore ...Infine, gli elogi per André: "Sono contentissimo, è un grandissimo portiere e un grande ... Leggi anche L'cala il tris e vola in Champions! Barella e la Lu - La stendono l'Atalanta PROMO ...Con il passare dei minuti gli uomini di Gasperini provano una reazione e al 23' spaventano... Nella ripresa l'Atalanta sembra partire meglio, ma l'non ci sta e riprende subito in mano le ...

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il tecnico nerazzurro ha parlato al termine del match vinto contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: tutte le dichiarazioni ...