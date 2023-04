Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2023 ore 10:30 (Di domenica 2 aprile 2023) Viabilità DEL 2 APRLE ORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio QUEST’OGGI IL BLOCCO ALLA CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI FINO ALLE 22 SU TUTTE LE AUTOSTRADE TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO, REGISTRIAMO PERÒ ALCUNE CODE A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA COLOMBO E LA Roma FIUMICINO CODE SULLA STESSA Roma FIUMICINO IN COMPLANARE DIREZIONE AEROPORTO TRA ALL’ALTEZZA DI FIERA DI Roma PER L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI AL ROMICS, FESTIVAL DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE L’EVENTO SI PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE IN TRENO, CON LA FERROVIA FL1 Roma-FIUMICINO, POTENZIATA PER L’OCCASIONE OGGI CON 20 TRENI STRAORDINARI IN PIÙ. ALTRE BREVI CODE LE TROVIAMO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023)DEL 2 APRLE ORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAQUEST’OGGI IL BLOCCO ALLA CIRCONE AI MEZZI PESANTI FINO ALLE 22 SU TUTTE LE AUTOSTRADE TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO, REGISTRIAMO PERÒ ALCUNE CODE ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA COLOMBO E LAFIUMICINO CODE SULLA STESSAFIUMICINO IN COMPLANARE DIREZIONE AEROPORTO TRA ALL’ALTEZZA DI FIERA DIPER L’AFFLUSSO DEI PARTECIPANTI AL ROMICS, FESTIVAL DEL FUMETTO. RICORDIAMO CHE L’EVENTO SI PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE IN TRENO, CON LA FERROVIA FL1-FIUMICINO, POTENZIATA PER L’OCCASIONE OGGI CON 20 TRENI STRAORDINARI IN PIÙ. ALTRE BREVI CODE LE TROVIAMO SULLA ...

