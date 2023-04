Autismo, per Mattarella da PizzAut la speciale "Articolo 1". Meloni: "Progetti per 77 milioni" (Di domenica 2 aprile 2023) Per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di partecipare all’inaugurazione della seconda pizzeria di PizzAut, a Monza,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 aprile 2023) Per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'il presidente della Repubblica Sergioha deciso di partecipare all’inaugurazione della seconda pizzeria di, a Monza,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : La Presidenza della Repubblica per la “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'#Autismo': la fontana dei Dioscu… - Agenzia_Ansa : Messo a punto un test molecolare in grado di racchiudere, in un'unica sequenza diagnostica, tutte le delezioni, le… - santegidionews : 'L'arte e il lavoro sono l'antidoto all'isolamento'. Per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, st… - Federic74608715 : RT @Storie_in_1_cip: L’autismo è dolore infinito per sé e per la propria famiglia Ancora grazie alla Lorenzin - ptvonline2001 : Grazie all' @ItalianAirForce per averci ospitato oggi #2aprile nella Giornata Mondiale della consapevolezza dell'… -