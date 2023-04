Via Rasella | il mea culpa di La Russa | “Ho sbagliato a non dire soldati nazisti” L' Anpi non lo invita per il 25 aprile | “Si dimetta” Il Pd | “Le scuse non bastano”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - CarloVerdelli : Su via Rasella il presidente del Senato ha detto il falso. L’unica riparazione sarebbe inventarsi di essersi confus… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - Tranviereincaz1 : RT @Misurelli77: Fascistoni che vogliono cambiare la storia per riabilitare il codardo, delinquente che tentò di scappare travestito da sol… - Ettore79597694 : RT @LauraClaraCianc: @carmelodipaola @Ettore79597694 ...una seconda nel 2013. I morti di Via Rasella erano effettivamente Alto Atesini in e… -

Non si placa la polemica sulle parole di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, che aveva definito la vicenda dell'attentato auna pagina non nobile della Resistenza scatenando le ire di tutta l'opposizione, tenta di correre ai ripari. "Ho sbagliato a non dire che quelli uccisi erano 'soldati nazisti', mi scuso ...... ospite del festival di "Domani" a Modena, rispondendo ad una domanda sulle scuse del presidente del Senato dopo le parole di ieri a "Libero" su, Fosse Ardeatine e Resistenza."L'ho detto ...'Non ho difficoltà a precisare che ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi infossero soldati nazisti ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio. Non so poi se ...

Milano, 1 apr. (askanews) - Ignazio La Russa ha le caratteristiche per essere la seconda carica dello Stato 'No', risponde seccamente la ...Le polemiche in queste ore sono state fortissime: le parole di Ignazio La Russa sulla strage di via Rasella hanno innescato la furibonda reazione delle opposizioni, che hanno criticato la sua presa di ...