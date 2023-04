Spalletti in conferenza: “Con il Milan vale doppio, Simeone è carico. Mi sento napoletano”, poi si infuria sul futuro (Di sabato 1 aprile 2023) Siamo alla vigilia del match di Serie A tra Napoli e Milan, la gara andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona nella giornata di domani alle ore 20.45. Sarà il primo dei tre confronti contro i rossoneri, un importante banco di prova in vista dei quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti, come di consueto, ha presentato il match in conferenza stampa al Konami Training Center di Castelvolturno. Luciano Spalletti Di seguito le sue parole: Sull’assenza di Osimhen: È un’assenza che pesa inutile girarci intorno, sono d’accordo con Pioli perchè quando è mancato la squadra ha saputo sopperire, tutti hanno dato qualcosa in più. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholo perchè lui sa che mestiere fa, conosce che ha calcio si gioca anche con la testa non solo con i piedi. È ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Siamo alla vigilia del match di Serie A tra Napoli e, la gara andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona nella giornata di domani alle ore 20.45. Sarà il primo dei tre confronti contro i rossoneri, un importante banco di prova in vista dei quarti di finale di Champions League. Luciano, come di consueto, ha presentato il match instampa al Konami Training Center di Castelvolturno. LucianoDi seguito le sue parole: Sull’assenza di Osimhen: È un’assenza che pesa inutile girarci intorno, sono d’accordo con Pioli perchè quando è mancato la squadra ha saputo sopperire, tutti hanno dato qualcosa in più. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholo perchè lui sa che mestiere fa, conosce che ha calcio si gioca anche con la testa non solo con i piedi. È ...

