RISULTATI: ROH Supercard of Honor 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Nella notte si è tenuto al Galen Center di Los Angeles, California, Supercard of Honor. Al commento c'è stato il gradito ritorno di Nigel McGuinnes mentre sul ring abbiamo assistito a diverse sorprese e cambi di titolo. Ecco l'elenco completo dei RISULTATI del lungo PPV della Ring of Honor targata AEW. Zero Hour Pre-Show: Jeff Cobb ha sconfitto Tracy "Hot Sauce" Williams via Tour of the Islands Zero Hour Pre-Show: Konosuke Takeshita ha sconfitto Willie Mack con la V-Trigger Zero Hour Pre-Show: Willow Nightingale ha sconfitto Miranda Alize con la Dr. Bomb Zero Hour Pre-Show: Stu Grayson ha sconfitto Slim J con la Nightfall AAA Mega Championship: El Hijo De Vikingo (c) ha sconfitto Komander con la 630 senton ROH World Six Man Tag Team Championship: The Embassy (Brian Cage, Kaun & Toa ...

