La destra non ne imbrocca una, l’opposizione anche meno e Mattarella è preoccupato (Di sabato 1 aprile 2023) Ci hanno tenuto a specificare che il pranzo al Colle era programmato ma chi può giurarlo, lei infatti ha improvvisamente annullato la visita a Udine per la campagna elettorale «per il protrarsi» del pranzo. Comunque sia, se il capo dello Stato ti tiene a conversare per due ore è chiaro che qualcosa va chiarito: non esattamente una passeggiata, per la premier. La materia d’altronde non manca, e i due non hanno una consuetudine particolare, dunque i dossier si sono accumulati e con essi le incomprensioni (forse anche su Cutro, quando Meloni non fu entusiasta della visita solitaria di Sergio Mattarella mentre lei partiva per New Dehli). Poi le preoccupazioni per le traversìe sul Pnrr hanno in un certo senso obbligato il Capo dello Stato, sempre vigile su questioni che s’intrecciano con la politica europea, a chiedere lumi alla presidente del Consiglio. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 aprile 2023) Ci hanno tenuto a specificare che il pranzo al Colle era programmato ma chi può giurarlo, lei infatti ha improvvisamente annullato la visita a Udine per la campagna elettorale «per il protrarsi» del pranzo. Comunque sia, se il capo dello Stato ti tiene a conversare per due ore è chiaro che qualcosa va chiarito: non esattamente una passeggiata, per la premier. La materia d’altronde non manca, e i due non hanno una consuetudine particolare, dunque i dossier si sono accumulati e con essi le incomprensioni (forsesu Cutro, quando Meloni non fu entusiasta della visita solitaria di Sergiomentre lei partiva per New Dehli). Poi le preoccupazioni per le traversìe sul Pnrr hanno in un certo senso obbligato il Capo dello Stato, sempre vigile su questioni che s’intrecciano con la politica europea, a chiedere lumi alla presidente del Consiglio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Vogliono arrestare #Trump, ma così non fanno altro che rimetterlo in campo e fomentare 74 milioni di elettori del 2… - elio_vito : Con chi sta veramente la destra italiana? In politica estera con le democrazie occidentali, gli Stati Uniti, la Nat… - GiusCandela : Zero promozione per Rocco Schiavone. Il personaggio di Giallini si fa le canne, la cosa 'non piace alla destra'. De… - Arthems__ : RT @lisameyerildra1: La destra non ha condannato il pestaggio di studenti da parte dei fascisti al liceo Michelangelo anzi se ‘è presa con… - Pierciccio59 : RT @HoaraBorselli: La destra non è al passo dicono. È così antica da pensare che i figli non si comprano, che dietro una buona bistecca ci… -