Krapfen alla Nutella | ancora più buoni di quelli del fornaio

Leggi su donnaup

(Di sabato 1 aprile 2023) Questisono un peccato di gola a cui non potete resistere. Immaginatevi la soddisfazione di prepararli a casa vostra, gonfi a dismisura, morbidissimi, deliziosi e ripieni della farcitura che preferite. Noi abbiamo pensato ai più piccoli e vi proponiamo la versione cioccolatosa, ma voi, in verità potete scegliere quella che preferite tra marmellate varie, crema pasticcera, o lasciarli al naturale. Sono comunque e sempre una delizia impareggiabile. Si conservano soffici per 3 giorni! Incredibile vero? Ma andiamo al punto e scopriamo insieme come procedere. La ricetta è semplicissima, ma la resa è straordinaria!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: 250 grammi di farina per il pane. 15 grammi di latte in polvere. 35 grammi ...