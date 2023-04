Dove è andato con il jet privato: svelata la farsa del presidente Ue Michel (Di sabato 1 aprile 2023) Entro il 2035 gli alti papaveri delle istituzioni europee dovranno dotarsi di jet elettrici per recarsi ai loro imprescindibili appuntamenti diplomatici. Come funzioneranno tali velivoli è affar loro, ma di certo i Michel e i Von der Leyen di turno non potranno più noleggiare un jet privato a cherosene e inquinare in tre ore quanto inquina un comune mortale con la sua automobile a nafta in tre anni. In alternativa i suddetti alla prossima conferenza Onu sul clima d'Egitto ci vadano con un volo di linea, come appunto ogni comune mortale farebbe. Ovviamente il nostro è un paradosso, purtroppo nessuna misura del genere è prevista nei vari piani green varati dalla Commissione Europea tra i quali quello che più o meno ci costringerà a disfarci della nostra affidabile auto a benzina, o diesel che sia, in cambio di una costosissima elettrica, pena la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Entro il 2035 gli alti papaveri delle istituzioni europee dovranno dotarsi di jet elettrici per recarsi ai loro imprescindibili appuntamenti diplomatici. Come funzioneranno tali velivoli è affar loro, ma di certo ie i Von der Leyen di turno non potranno più noleggiare un jeta cherosene e inquinare in tre ore quanto inquina un comune mortale con la sua automobile a nafta in tre anni. In alternativa i suddetti alla prossima conferenza Onu sul clima d'Egitto ci vadano con un volo di linea, come appunto ogni comune mortale farebbe. Ovviamente il nostro è un paradosso, purtroppo nessuna misura del genere è prevista nei vari piani green varati dalla Commissione Europea tra i quali quello che più o meno ci costringerà a disfarci della nostra affidabile auto a benzina, o diesel che sia, in cambio di una costosissima elettrica, pena la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... san_Junnar0 : Se haruto non era tra il 13 e 16 può significare che è andato cosí virale che è salito di brutto come Ricky o che l… - Rosalbw1 : RT @bloccofacile: La colla è andato ad incollare la coppia Dove sta l' altra parte - bloccofacile : La colla è andato ad incollare la coppia Dove sta l' altra parte - claudio_catucci : #GlobalServiceResumes Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinc… - manueladigio : dove sei andato? -