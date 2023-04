Arsenal, un vecchio obiettivo si avvicina (Di sabato 1 aprile 2023) L'Arsenal ha tentato di acquistare Raphinha in estate, ma si è visto sorpassare dal Barcellona, che ha rifiutato un'offerta monstre... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) L'ha tentato di acquistare Raphinha in estate, ma si è visto sorpassare dal Barcellona, che ha rifiutato un'offerta monstre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, un vecchio obiettivo si avvicina: L'Arsenal ha tentato di acquistare Raphinha in estate, ma si è visto sor… - NicoLuperini : @Paolo78475202 Ero troppo piccolo per ricordarlo all'Inter, ma sono vecchio abbastanza per averlo visto e vissuto a… -