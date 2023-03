“Quando ti senti super cool, ma poi…”: Chiara Ferragni in bikini sui social, ma un dettaglio rovina tutto (Di venerdì 31 marzo 2023) Chiara Ferragni in bikini sui social: un dettaglio rovina il video In vacanza in Sudafrica con un gruppo di amici e senza il marito Fedez, Chiara Ferragni ha postato sui suoi social un video che la ritrae in bikini, ma un dettaglio ha finito per rovinare tutto. L’influencer, infatti, ha postato il filmato sul suo profilo Instagram per mostrare uno dei costumi della nuova collezione del suo brand. L’imprenditrice digitale, però, inizialmente non si è accorta che dal bikini spuntava fuori l’etichetta. Quando Chiara Ferragni si è accorta dell’imprevisto ha sorriso, bloccando poi il ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023)insui: unil video In vacanza in Sudafrica con un gruppo di amici e senza il marito Fedez,ha postato sui suoiun video che la ritrae in, ma unha finito perre. L’influencer, infatti, ha postato il filmato sul suo profilo Instagram per mostrare uno dei costumi della nuova collezione del suo brand. L’imprenditrice digitale, però, inizialmente non si è accorta che dalspuntava fuori l’etichetta.si è accorta dell’imprevisto ha sorriso, bloccando poi il ...

