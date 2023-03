Irma Testa: “Sì all’utero in affitto, vorrei sposarmi e avere dei figli” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Un giorno vorrei sposarmi, sono favorevole al matrimonio omosessuale e vorrei avere tanti figli. E sono favorevole anche all’utero in affitto”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Irma Testa, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro, prima donna italiana puglie a vincere una medaglia alle Olimpiadi (bronzo a Tokyo 2020) e fresca trionfatrice ai Mondiali di boxe nella categoria 57 kg. Secondo i detrattori l’utero in affitto rischia di diventare una sorta di sfruttamento per la donna. “Ma no, secondo me no”. Secondo lei questo governo difende i diritti Lgbt? “C’è molto lavoro da fare, è difficile ma io sono fiduciosa”. Qualche tempo fa lei ha scelto di fare coming out. “Ho fatto coming out perché nel ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023) “Un giorno, sono favorevole al matrimonio omosessuale etanti. E sono favorevole anchein”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro, prima donna italiana puglie a vincere una medaglia alle Olimpiadi (bronzo a Tokyo 2020) e fresca trionfatrice ai Mondiali di boxe nella categoria 57 kg. Secondo i detrattori l’utero inrischia di diventare una sorta di sfruttamento per la donna. “Ma no, secondo me no”. Secondo lei questo governo difende i diritti Lgbt? “C’è molto lavoro da fare, è difficile ma io sono fiduciosa”. Qualche tempo fa lei ha scelto di fare coming out. “Ho fatto coming out perché nel ...

