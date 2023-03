Buon compleanno a… Jens Odgaard

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Oggicompie 24 anni. Ed è questo indubbiamente il suo periodo più felice per quanto riguarda la sua vita professionale. Un momento che potrebbe anche essere riassunto in una formula magari semplicistica ma non lontana dal vero: da quando se ne parla di meno, ha fatto di più. A registrarlo la proiezione verso l’alto della sua quotazione di mercato. Mai stata così su, il danese adesso vale sui 6 milioni, già 2 in più di quelli spesi dall’Az Alkmaar per prenderlo dal Sassuolo. Sassuolo, UFFICIALE:ceduto all’AZ Alkmaar Che ha pensato che fosse arrivato il momento di rinunciare a credere in lui e di lasciare andare il ragazzone danese che non stava mantenendo le promesse. In Olanda l’attaccante si è ritrovato. Sono già 8 i gol segnati per il club in campionato, 2 quelli da aggiungere in Conference League e 1 nella ...