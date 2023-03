Inter | Acerbi | «Aprile sarà un mese decisivo per noi»

(Di giovedì 30 marzo 2023), le parole di Stefano: «ha avuto troppi alti e bassi in campionato. Sono onesto, potevamo avere 10, 11 o 12 punti in più»vistato da DAZN, Francescoha risposto a parecchie domande sui temi riguardanti la stagione dell’, tra campionato e coppe. Il difensore ha ripercorso anche alcune tappe del suo passato. MENTALITÀ – «Se avessi una testa normale come quella di adesso avrei giocato già a 18 anni in Serie A in una grande squadra. Non lo dico per vantarmi. Se non avessi avuto la malattia, a 28anni giocavo con tutto il rispetto in Serie B e ora nemmeno più a calcio. Questo è garantito. Grazie a Dio questo mi ha dato la ripartenza e quindi posso solo dire grazie perché stavo andando in malora». SULDI– «Un ...

Francesco, difensore dell', ha rilasciato un'intervista a DAZN . Il giocatore nerazzurro ha parlato del momento della squadra e anche del suo futuro.: 'SPERO DI RESTARE. JUVE SCONFITTA MERITATA MA IL GOL...' Le sue parole: 'Se avessi una testa normale come quella di adesso avrei giocato già a 18 anni in Serie A in una grande squadra.Calciomercatoè sicuro: 'Voglio rimanere'In merito alle critiche alla squadraè stato chiaro: 'Abbiamo avuto troppi alti e bassi, potevamo avere 10/12 punti in più in classifica'.

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN: "Se avessi una testa normale come quella di adesso avrei giocato già…