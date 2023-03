Da Graca: «Inter o Juventus? Nessun dubbio la Juve è la Juve» (Di giovedì 30 marzo 2023) Marco Da Graca ha parlato a Against All Odds, il programma di Juventus Lab, dove l’attaccante della Juventus Next Gen ha raccontato della sua scelta Juve – Marco Da Graca, attaccante della Juventus Next Gen che milita in Serie C, ha parlato a Against All Odds, programma originale di Juventus Lab. Il classe 2002 ha parlato del momento della sua scelta: «Mi ricordo ancora. Mi squilla il telefono, era mia zia in videochiamata che mi faceva vedere un cartello dove c’era scritto Inter o Juve. Lì ho capito che quelle due squadre Interessate a me. Io ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Marco Daha parlato a Against All Odds, il programma diLab, dove l’attaccante dellaNext Gen ha raccontato della sua scelta– Marco Da, attaccante dellaNext Gen che milita in Serie C, ha parlato a Against All Odds, programma originale diLab. Il classe 2002 ha parlato del momento della sua scelta: «Mi ricordo ancora. Mi squilla il telefono, era mia zia in videochiamata che mi faceva vedere un cartello dove c’era scritto. Lì ho capito che quelle due squadreessate a me. Io ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Da Graca: «Inter o Juventus? Nessun dubbio la Juve è la Juve» - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: DA GRACA: 'Tanti miei amici non hanno fatto una bella fine, non so cosa avrei fatto senza il calcio. Mi voleva anche l'I… - FcInterNewsit : Da Graca racconta: 'Ho scelto la Juve, ma su di me c'era anche l'Inter' - ilbianconerocom : Juve, Marco Da Graca si racconta: 'Senza il calcio avrei fatto una brutta fine. Mi voleva l'Inter ma...'… - TUTTOJUVE_COM : DA GRACA: 'Tanti miei amici non hanno fatto una bella fine, non so cosa avrei fatto senza il calcio. Mi voleva anch… -