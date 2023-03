Papa Francesco | i guai dell’età e l’ironia «Sono vecchio | ma in buona salute» | diceva a 10 anni dall’inizio del Pontificato

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La notizia del ricovero dial Gemelli di Roma, diffusa nelle scorse ore, continua a tenere i fedeli (e non solo) con il fiato sospeso. Bergoglio si prepara a passare la notte in ospedale, che avrebbe raggiunto in ambulanza. La Santa Sede aveva parlato inizialmente di “controlli programmati“, ma questo non ha impedito che si diffondessero rapidamente nelle ore successive ipotesi e ricostruzioni sul reale stato didel Pontefice, nonappena si è appreso della cancellazione degli impegni ufficiali per i prossimi due giorni. Alcuni organi di stampa hanno avanzato in particolare l’ipotesi di una bronchite cronica con asma, provocata forse dallo stress. L’ospedale stesso ha poi chiarito che il Pontefice era giunto in ambulanza a seguito di un malore: Bergoglio avrebbe manifestato in particolare un affaticamento ...

