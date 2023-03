Chi è Franz Di Cioccio, leader della Pfm e padre di Elena Di Cioccio? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Franz Di Cioccio, il cui vero nome è Renzo, è un noto artista italiano, fondatore e leader della Premiata Forneria Marconi, storica band rock progressive italiana. Franz è anche il padre di Elena Di Cioccio, attrice e conduttrice di radio e tv che proprio nelle scorse ore a Le Iene ha parlato a cuore aperto, confessando di essere sieropositiva. La Di Cioccio ha fatto questa confessione e per la prima volta ha parlato della sieropositività dicendo di aver scoperto la malattia circa 21 anni fa. Ad ogni modo, cosa sappiamo del padre? Franz Di Cioccio, chi è Renzo Di ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023)Di, il cui vero nome è Renzo, è un noto artista italiano, fondatore ePremiata Forneria Marconi, storica band rock progressive italiana.è anche ildiDi, attrice e conduttrice di radio e tv che proprio nelle scorse ore a Le Iene ha parlato a cuore aperto, confessando di essere sieropositiva. La Diha fatto questa confessione e per la prima volta ha parlatosieropositività dicendo di aver scoperto la malattia circa 21 anni fa. Ad ogni modo, cosa sappiamo delDi, chi è Renzo Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvia12877694 : @Franz_Rizzi @frances22780122 Per me possono pure legalizzarla,ma nn mi puoi dire che una canna ti fa lo stesso eff… - franz_cafiero : @EcciseM @italiaregia E come avrebbe potuto? Ha detto che non era fallo! Mica sospendi chi ha arbitrato bene? - maga2901 : RT @annunciodioggi: Per chi ha fede nessun miracolo è necessario, per chi non ha fede nessun miracolo è sufficiente. Franz Werfel - doshancos : RT @annunciodioggi: Per chi ha fede nessun miracolo è necessario, per chi non ha fede nessun miracolo è sufficiente. Franz Werfel - thewaterflea : RT @annunciodioggi: Per chi ha fede nessun miracolo è necessario, per chi non ha fede nessun miracolo è sufficiente. Franz Werfel -