Bollette, codice degli appalti e cibi sintetici: le nuove misure approvate dal governo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel consiglio dei ministri è stato approvato il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro Bollette e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di 4,9 miliardi di euro. Il governo ha anche approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo sul codice degli appalti. Non è arrivato, invece, il via libera al disegno di legge sulla concorrenza. Bollette, sanità e fisco Per il gas è confermata nel prossimo trimestre la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema. Prorogata anche l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento. A sostegno delle famiglie è stato prorogato fino ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel consiglio dei ministri è stato approvato il decreto cona sostegno di famiglie e imprese contro il caroe interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di 4,9 miliardi di euro. Ilha anche approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimie il decreto legislativo sul. Non è arrivato, invece, il via libera al disegno di legge sulla concorrenza., sanità e fisco Per il gas è confermata nel prossimo trimestre la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramentooneri di sistema. Prorogata anche l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento. A sostegno delle famiglie è stato prorogato fino ...

