Sparatoria Nashville | ragazza 28enne con due fucili d' assalto e una pistola fa strage in una scuola cristiana Almeno sei morti

Uccisa la 28enne che ha compiuto la strage alla Covenant School. Tra le vittime anche tre bambini in una scuola di Nashville, la Covenant School, in Tennessee. Da un primo bilancio sarebbero sette i morti, tra cui l'aggressore. Tra le vittime ci sarebbero anche tre bambini. Si tratta della Covenant Elementary School di Nashville. La scuola è una scuola elementare, con bambini quindi molto piccoli. Tre bambini e tre adulti sono rimasti uccisi in una sparatoria avvenuta in una scuola privata cristiana a Nashville, nel Tennessee, che accoglie alunni dall'età prescolare alla prima media. A uccidere è stata una ragazza di 28 anni.

La giovane donna, identificata dalla polizia come una 28enne di Nashville, ha sparato diversi colpi mentre avanzava nella scuola. Non ci sono indicazioni sul movente della sparatoria.