Così Meloni punta a conquistare il feudo di Di Maio

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 marzo 2023) “No tech no party”. E infatti nulla è ancora partito su cyber, digitale e innovazione tecnologica nonostante, almeno sulla carta, il momento sia proprio quello giusto. Nessuna spinta propulsiva è arrivata dal Governo all’infuori, rebus sic stantibus, dello switch operato nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dove un tecnico come Roberto Baldoni è stato sostituito in un baleno da Bruno Frattasi, un prefetto prossimo alla pensione, proprio in un frangente delicato come questo in cui i principiali siti governativi sono sotto costante attacco informatico. Fortunatamente, per correre ai ripari, già nelle prossime settimane si presenterà l’occasione adatta per prendere l’abbrivio. Nell’indifferenza politica generale, è di prossima scadenza il CdA del FNI – Fondo Nazionale Innovazione – Cdp Venture Capital Sgr – nato con il tipico hype grillino sotto l’egida Di, ...