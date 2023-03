(Di sabato 25 marzo 2023) CAGLIARI (ITALPRESS) – Le fasi finali dei singolari hanno chiuso a Cagliari i campionati italiani, organizzati per la prima volta in Sardegna dalla Federazione Italiana, in collaborazione con il Comitato Regionale FITeT Sardegna e con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari. A conquistare i titoli al PalaPirastu sono stati Tan(CIATT Prato) e Leonardo(Aeronautica Militare).Tan aveva vinto per la prima volta nel 2008 e a distanza di 15 anni si è ripetuta. Ha battuto in finale per 4-3 (11-6, 11-13, 11-9, 7-11, 11-6, 4-11, 11-5) la sua compagna di società Chiara Colantoni, al suo secondo atto conclusivo, dopo quello del 2021. Terzo gradino del podio per Nikoleta Stefanova (CIATT Prato) e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito). “Sono felice di questo titolo – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Chiusi gli Assoluti di tennistavolo, Wenling e Mutti campioni - nestquotidiano : Chiusi gli Assoluti di tennistavolo, Wenling e Mutti campioni - francytext : RT @maurogreco1998_: L'#omotransfobia non si vede solo se si guarda con gli occhi chiusi. #LGBT #DDLZan - MasterblogBo : CAGLIARI (ITALPRESS) – Le fasi finali dei singolari hanno chiuso a Cagliari i campionati italiani assoluti, organiz… - IlModeratoreWeb : Chiusi gli Assoluti di tennistavolo, Wenling e Mutti campioni - -

... si mostra con tre latida palazzi e un lato aperto che lascia intravedere la collina. ... Scopriamo quali sonoedifici storici più belli situati nei pressi della Piazza e cos'altro visitare ...... non tutti sono totalmentealla novità in cucina: il 30% degli italiani, infatti, si dice ... Ma chi sono questi italiani volenterosi di provareinsetti L'indagine dell'Università di Bergamo ...I guariti sono 629.049 (+164),attualmente positivi 732 ( - 110) eisolati a domicilio 662 (... 3 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); casi112831 (112392 guariti, 439 ...

Lavori sulla rete elettrica, chiusi gli uffici comunali a Pontedera: ecco ... VTrend.it

CAGLIARI (ITALPRESS) – Le fasi finali dei singolari hanno chiuso a Cagliari i campionati italiani assoluti, organizzati per la prima volta in Sardegna dalla Federazione Italiana Tennistavolo, in ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.58: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 9.28 con il programma libero della gara maschile che chiude il Mondiale. Grazie per averci seguito e… Leggi ...