Baisho Chieko Gelso d'Oro alla carriera al FEFF25 (Di venerdì 24 marzo 2023) La sua filmografia è lunga chilometri. La sua discografia è una collezione di hit. Miyazaki, da grande ammiratore, ha segretamente modellato su di lei Sophie Hatter, il personaggio principale del Castello errante di Howl… Dopo Takeshi Kitano, premiato nel 2022, il Gelso d'Oro alla carriera del Far East Film Festival andrà quest'anno a Baisho Chieko! La celebre attrice e cantante giapponese porterà al FEFF 25 il suo film più recente, Plan 75 di Hayakawa Chie, e due film che ha voluto scegliere personalmente per il pubblico di Udine: il primissimo Tora-san e Where Spring Comes Late. «Quando ho saputo che ero stata invitata al Far East Film Festival di Udine e che avrei ricevuto un premio – sono parole Baisho Chieko – mi sono detta: "Davvero? Per Plan ...

