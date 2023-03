Volley | Playoff Superlega 2022 2023 | Verona e Modena battono Civitanova e Piacenza al quinto set

(Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di oggi si sono giocate le gare-2 valide per idibattein rimonta alset, 24-26 25-20 20-25 25-23 15-11, in casa e si porta in vantaggio 2-0 nella serie. La Lube si butta via dopo essere stata in vantaggio 22-20 nel quarto set, poi perso, si fa rimontare dai padroni di casa e perde nel tie break mettendosi nei guai da sola. Zaytsev e compagni non riescono quindi a rimediare alla sconfitta 3-0 in casa della prima partita della serie e ora saranno chiamati alla vittoria in gara-3 domenica 26 alle 18 in casa se non vorranno abbandonare ibatteper la seconda volta alset, 19-25 25-21 22-25 25-21 15-13, e ...

La diretta testuale live di Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena , partita valevole per la seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I biancorossi di Massimo Botti, dopo la dolorosa sconfitta al tie - break di gara - 1, vanno a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico. 'Tutto vero! Siamo ai playoff!': esulta così la Pallavolo Cascina, che celebra il risultato raggiunto dalle ragazze militanti nel campionato di Serie C dopo la vittoria sul terreno.

Allianz MILANO vs Sir Safety Susa PERUGIA, Gara 2 Quarti di Finale PlayOff - Superlega Credem Banca 2022/23. Volley Pallavolo Volleyball presso Allianz Cloud Milano IT, 22 marzo 2023. Foto: Michele ...Sarà necessaria almeno gara 4 per stabilire chi passa il turno. Dopo il colpo sfiorato domenica il Vero Volley Monza batte con grande carattere Trento fra le mura di casa. Finale 3-1 e serie così ...