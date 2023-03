Così Putin e Xi vogliono creare un nuovo ordine energetico Parla Sassi

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 marzo 2023) Per una potenza energetica come la Russia, le esportazioni di idrocarburi e la diplomazia vanno di pari passo. C’erano diversi dossier energetici sul tavolo durante la visita di Xi Jinping a Vladimir, che ha rinsaldato l’asse Mosca-Pechino e rimarcato la volontà delle due autocrazie di diventare il riferimento del Sud globale. Cosa comporta questa entente sul versante, diplomatico e politico? Abbiamo raggiunto Francesco, research fellow in geopolitica e mercati energetici presso Rie, per una conversazione a tutto tondo. In molti si aspettavano che la visita di Xi a Mosca sancisse l’apertura ufficiale del progetto per costruire il gasdotto Power of Siberia 2. Aspettativa disattesa. Non sono sorpreso. L’attenzione della stampa occidentale sulle tempistiche di questo accordo deriva in gran parte dalla “scottatura” ...