Dalle Iene alla Regione Sicilia, il test del capello sbarca a Palazzo: «I cittadini devono sapere se i loro rappresentanti fanno uso di droghe» (Di mercoledì 22 marzo 2023) I controlli antidroga arrivano a Palazzo: e questa volta dalla porta principale. L’ex Iena e presidente del movimento “Sud chiama Nord” Ismaele La Vardera ha chiesto ai colleghi deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) di eseguire il test tossicologico. E il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha accolto l’appello. «È giusto che i Siciliani vengano informati se i propri rappresentanti fanno uso di droghe. Mi sottoporrò volontariamente al test ed invito i colleghi a fare altrettanto», ha detto Galvagno in risposta a La Vardera che oggi, 22 marzo, ha ufficializzato la costituzione di un intergruppo sul consumo delle droghe tra gli adolescenti e ha poi invitato i colleghi ad effettuare il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) I controlli antidroga arrivano a: e questa volta dporta principale. L’ex Iena e presidente del movimento “Sud chiama Nord” Ismaele La Vardera ha chiesto ai colleghi deputati dell’Assemblea Regionalena (Ars) di eseguire iltossicologico. E il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha accolto l’appello. «È giusto che ini vengano informati se i propriuso di. Mi sottoporrò volontariamente aled invito i colleghi a fare altrettanto», ha detto Galvagno in risposta a La Vardera che oggi, 22 marzo, ha ufficializzato la costituzione di un intergruppo sul consumo delletra gli adolescenti e ha poi invitato i colleghi ad effettuare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielatulli : @Missi65 Mi tengo lontana dalle Iene,le loro inchieste sono troppo raffazzonate,comunque non è così,molti amministr… - _mmart4 : ho visto la storia dalle iene oggi e ho pianto tantissimo, te lo meriti Gio?? - Giornaleditalia : #leiene Chi è il finto avvocato di Firenze, figlia di un noto politico scoperto dalle Iene: VIDEO - Magodiogo : @PierluigiRogge1 @PaPaganini @CapecchiMattia Mi dispiace io non parlo con chi ritiene Pistocchi un giornalista, uno… - claudianenci : Vi prego togliamo sti comici dalle iene ve lo chiedo in ginocchio #leiene -